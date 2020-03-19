В Госдуме поддержали инициативу «Просвещения» о бесплатном доступе к учебникам

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн намерен предложить главам российских регионов включиться в работу по созданию системы ресурсной поддержки дистанционного обучения школьников.

Выступая на заседании комитета 19 марта, Александр Хинштейн рассказал, что комитет высоко оценил инициативу «Просвещение» и поддержавшей ее корпорации «Российский учебник» и, совместно с заинтересованными органами власти, готов взять на себя функции определенной координации.

«Перед нами стоит задача не только в том, чтобы обеспечить необходимым сигналом и трафиком, но и профессиональным контентом. Сегодня заместитель министра просвещения Виктор Басюк, выступая на заседании комитета, выразил обеспокоенность, что часто в регионах предоставляют доступ к образовательным программам, не соответствующим ФГОС. И в этой связи важно, что инициатива двух основных издательских холдингов касается именно качественного образовательного материала, прошедшего всех госэкспертизы и соответствующего федеральному государственному образовательному стандарту», — рассказал депутат.

По словам главы комитета, руководители ведомств, заместитель министра просвещения Виктор Басюк, первый заместитель министра цифрового развития Олег Пак, которые также присутствовали на заседании, поддержали эту инициативу и попросили комитет оказать максимальное содействие в координации усилий с регионами России.

«Сегодня требуется в кратчайшие сроки проделать огромную работу. Поэтому мы, со своей стороны, намерены сейчас не только обратиться к правительству, но и направим обращение всем 85 главам субъектов Российской Федерации с тем, чтобы эта работа началась незамедлительно. Речь идет о предоставлении бесплатного и комфортного доступа к верифицированному электронному образовательному контенту на период дистанционного обучения школьников», — сообщил Александр Хинштейн.

Издательства, входящие в группу «Просвещение» и Корпорацию «Российский учебник», открыли доступ ко всем необходимым в дистанционном обучении материалам.

