Звезда российских сериалов рассказала об обмане Валерии для попадания на ТВ

Звезда российских сериалов, актриса Татьяна Абрамова, вспомнила об обмане певицы Валерии, который позволил ей закрепиться на телевидение. Как Абрамова рассказала в передаче «Секрет на миллион» на НТВ, певица солгала о своем возрасте, чтобы попасть в программу «Утренняя звезда».

В начале 1990-х Абрамова участвовала в «Утренней звезде» вместе с еще неизвестной Валерией. На тот момент певице было 23 года, хотя участие в программе могли принимать музыканты от 15 до 22 лет.

«Я [туда] приезжаю, и меня сразу ставят в пару с девушкой — ее тогда никто знать не знал — по имени Валерия. Я вижу, что девушка уже взрослая тетечка, а мне 15 лет», — рассказала Абрамова.

Ее композитор обсудил этот вопрос с продюсером Валерии Александром Шульгиным — будущим вторым мужем певицы, вместе с которым был придуман ее псевдоним. Шульгин попросил прощения, объяснив, что для Валерии участие в «Утренней звезде» было последним шансом «зацепиться на телевидении и показать себя».

Авторы «Секрета на миллион» привели комментарий Валерии, которая призналась, что действительно нарушила условия конкурса. Она объяснила, что начинала проект, будучи 22-летней, а окончила участие в нем, когда ей исполнилось 23.

«Утренняя звезда» — популярный телеконкурс юных талантов, выходивший на Первом канале с 1991-го по 2002 год. Передача дала старт карьере многих ныне известных российских исполнителей — Пелагеи, Ани Лорак, группы «Лицей», Сергея Лазарева и Влада Топалова, а также других ставших популярными музыкантов.

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