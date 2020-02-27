Собчак нашла политическое применение Бузовой и Аллегровой

Телеведущая Ксения Собчак пофантазировала о том, кто из известных музыкантов вслед за Сергеем Шнуровым и певицей Валерией может заняться политикой. Шуточный пост, в котором она описала возможные названия партий, слоганы и программные тезисы знаменитостей, опубликован на канале «Кровавая барыня» на платформе «Яндекс.Дзен».

Собчак отметила, что для создания слоганов и программных тезисов использовала только те цитаты, которые звезды «сами давно озвучили в своем творчестве».

По мнению Собчак, телеведущая Ольга Бузова может найти себе политическое применение в качестве главы партии «Брошенки России», а ее программным тезисом могли бы стать строчки из песни «Мало половин»: «Сделав выводы, я остаюсь настоящей, я больше сильной и счастливой одна не боюсь быть».

Для Ирины Аллегровой телеведущая придумала партию «Угонщицы России» со слоганом «Угнала тебя, угнала — ну и что же тут криминального?», а для Григория Лепса — «Партию рюмки водки на столе». Кроме того, она представила программы для рэперов Тимати и Элджея.

21 февраля стало известно о планах певицы Валерии создать партию и принять участие в выборах в Госдуму в 2021 году. Ее муж, продюсер Иосиф Пригожин, рассказал, что политическая организация получит название «Сильные женщины». Позже ее идею раскритиковала адвокат Екатерина Гордон, представляющая интересы телеведущей Алены Водонаевой.

20 февраля музыкант Сергей Шнуров вступил в Партию роста. Он рассказал, что долго вел острополитический аккаунт в Instagram, был вынужден смотреть на «наши политические физиономии» и однажды подумал, что «сможет объяснить этим людям, что страну можно сделать лучше». Музыкант не исключил возможности участия в выборах в нижнюю палату парламента страны. Собчак назвала поступок Шнурова банальным и предположила, что причиной издевок музыканта над ее политическими амбициями была зависть.

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