МОК оспорил заявление о переносе Олимпиады

Международный олимпийский комитет (МОК) поспорил со своим почетным членом Ричардом Паундом, ранее заявившем о переносе Олимпийских игр 2020 года. Заявление представителя МОК приводит «Р-Спорт».

Отмечается, что Паунд лишь высказал личную точку зрения. «Каждый член МОК имеет право интерпретировать решение исполкома МОК, которое было объявлено вчера», — говорится в сообщении.

О том, что Олимпиада в Токио не начнется 24 июля, как это запланировано, Паунд сообщил изданию USA Today 23 марта. Такое решение якобы было принято из-за пандемии коронавируса.

В тот же день премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время выступления в парламенте признал, что Олимпийские игры, запланированные на лето 2020 года, вряд ли будет возможно провести из-за ситуации с коронавирусом. Он отметил, что обсудит вопрос организации Игр с президентом МОК Томасом Бахом.

МОК опубликовал заявление о том, что Олимпиада в Токио пока планируется в назначенные сроки. В комитете считают, что ситуация с коронавирусом в стране улучшается. Окончательное решение по вопросу проведения соревнований будет принято в течение четырех недель.

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.

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