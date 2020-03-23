Япония признала невозможность проведения Олимпиады

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время выступления в парламенте признал, что Олимпийские игры, запланированные на лето 2020 года, невозможно провести из-за ситуации с коронавирусом. Слова политика приводит ТАСС.

«Я думаю, что ситуация в мире сейчас не такая, чтобы проводить Олимпиаду», — приводит слова Абэ агентство. Премьер-министр также отметил, что обсудит вопрос организации Игр с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом.

22 марта МОК опубликовал заявление о том, что Олимпиада в Токио пока планируется в назначенные сроки. В комитете считают, что ситуация с коронавирусом в стране улучшается. Окончательное решение по вопросу проведения соревнований будет принято в течение четырех недель.

После этого от участия в соревнованиях отказались сборные Канады и Австралии. Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу в письме Баху также заявил, что идея проведения Олимпиады в запланированные сроки «не является ни осуществимой, ни желаемой».

Игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа.

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