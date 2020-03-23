Еще одна страна отказалась от Олимпиады

Национальный олимпийский комитет Австралии (AOC) отказался отправлять команду на Олимпийские игры 2020 года в Токио из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте организации.

В AOC отметили, что не считают возможным собрать команду в сложившихся обстоятельствах. «Мы верим, что сейчас спортсменам необходимо в первую очередь думать о здоровье и о тех, кто их окружает», — говорится в заявлении. Комитет сказал австралийским атлетам, чтобы они готовились к Играм в 2021 году.

Ранее от участия в Олимпиаде и Паралимпиаде отказалась еще одна страна — Канада. Кроме того, олимпийский комитет страны призвал Международный олимпийский комитет (МОК) перенести Игры на один год.

22 марта МОК опубликовал заявление о том, что Олимпиаду в Токио пока планируется провести в сроки. В комитете считают, что ситуация с коронавирусом в стране улучшается, что внушает оптимизм. Окончательное решение по вопросу проведения соревнований будет принято в течение четырех недель.

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.

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