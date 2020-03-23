СМИ сообщили о переносе Олимпийских игр

Олимпийские игры 2020 года в Токио будут перенесены на следующий год. Об этом почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд сообщил USA Today.

Паунд заявил, что Игры решено было перенести из-за распространения коронавируса.

22 марта МОК опубликовал заявление о том, что Олимпиада в Токио пока планируется в назначенные сроки. В комитете посчитали, что ситуация с коронавирусом в Японии улучшается.

После этого от участия в соревнованиях отказались сборные Канады и Австралии. Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу в письме Баху также заявил, что идея проведения Олимпиады в запланированные сроки «не является ни осуществимой, ни желаемой».

Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа.

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