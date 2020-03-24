Моуринью помог закрытым на карантин пожилым жителям Лондона

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью стал волонтером благотворительной организации Age UK, помогающей пожилым жителям Лондона, закрытым на карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Видео появилось в Twitter.
Португалец работал в одном из районов британской столицы. Он помогал разносить продукты первой необходимости.
Сезон в Английской премьер-лиге прерван как минимум до 30 апреля из-за пандемии коронавируса. Помимо английского чемпионата, приостановлены практически все европейские футбольные первенства.
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