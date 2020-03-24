Брюса Ли оставили без шансов в современном MMA

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Чейл Соннен порассуждал о шансах киноактера и мастера боевых искусств 1970-х Брюса Ли в поединке с современными представителями единоборств. Видео доступно на YouTube-канале американца.

По мнению Соннена, у Ли не было бы никаких шансов в современном MMA. При этом бывший боец подчеркнул вклад киноактера в единоборства. Американец отметил, что именно Ли пропагандировал занятия разными видами боевых искусств и комбинировал различные техники. Соннен обратил внимание, что в США 1970-х многие инструкторы запрещали ученикам тренироваться в других залах. Поведение Ли, который призывал своих учеников пробовать свои силы в боях по разным правилам, Соннен назвал «отважным».

Соннен известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и Bellator. Он был претендентом на чемпионский титул UFC, но уступил в поединке с бразильцем Андерсоном Силвой.

Ли считается одним из пионеров современного MMA за вклад в популяризацию единоборств по всему миру. Актер известен по ряду кинокартир: «Большой босс», «Кулак ярости», «Путь дракона», «Выход дракона» и «Игра смерти». В США Ли снимался на телевидении и работал инструктором. Он практиковал вин-чун, изучал бокс и дзюдо, а также стал автором собственной боевой системы джит кун-до. Среди знаменитых учеников Ли звезда Национальной баскетбольной ассоциации Карим Абдул-Джаббар. Американец, в частности, выступил в качестве соперника Ли в его последнем фильме «Игра смерти».

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