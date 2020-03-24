США призвали отложить Олимпиаду в Токио

Олимпийский комитет США призвал Международный олимпийский комитет (МОК) перенести Олимпийские игры в Токио, которые должны пройти в 2020 году. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте американского комитета.

По мнению комитета США, отсрочка является наиболее перспективным вариантом в сложившейся ситуации. Там объяснили, что эпидемия коронавируса может повлечь за собой нарушения тренировочного процесса, а также проблемы с допинг-контролем и процессом квалификации.

Отмечается, что к такому выводу олимпийский комитет США пришел после опроса спортсменов американской сборной. Комитет призвал МОК принять все необходимые меры для обеспечения безопасных условий проведения Олимпиады.

Ранее от участия в Олимпиаде и Паралимпиаде отказались сборные Австралии, Канады и Норвегии. Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу в письме президенту МОК Томасу Баху также заявил, что идея проведения Олимпиады в запланированные сроки «не является ни осуществимой, ни желаемой».

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.

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