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Третья страна отказалась от Олимпиады

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Фото: Issei Kato / Reuters

Национальный олимпийский комитет Норвегии отказался отправлять команду на Олимпийские игры 2020 года в Токио из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Президент норвежского комитета Берит Кьелл заявила, что из-за серьезности ситуации страна не поедет на соревнования. Она добавила, что организаторы должны предложить новые даты проведения Игр как можно скорее.

Ранее 23 марта от участия в Олимпиаде и Паралимпиаде отказались сборные Австралии и Канады. Кроме того, глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу в письме президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху также заявил, что идея проведения Олимпиады в запланированные сроки «не является ни осуществимой, ни желаемой».

После этого почетный член МОК Дик Паунд сообщил, что Олимпийские игры будут перенесены на следующий год. По его мнению, решение было принято из-за распространения коронавируса.

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.

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