Военным США запретили выезжать за границу

Министр обороны США Марк Эспер запретил американским военнослужащим выезжать за границу из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Запрет на выезд из страны продлится 60 дней. Приказ главы Пентагона распространяется на военнослужащих, гражданский персонал и членов их семей.

При этом вывод американских войск из Афганистана продолжится.

Во вторник, 24 марта, Всемирная организация здравоохранения выразила мнение, что США могут стать новым очагом распространения коронавирусной инфекции. По словам представительницы организации Маргарет Харрис (Margaret Harris), в настоящее время в Соединенных Штатах фиксируются очень высокие темпы распространения коронавируса.

О сокращении численности американских войск в Афганистане сообщалось ранее в марте. В течение полугода США должны уменьшить число своих военнослужащих там до 8,6 тысячи. При этом американская сторона продолжит контртеррористические операции против «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая группировка) и «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая группировка).

По данным проекта университета Джонса Хопкинса, число зараженных коронавирусом в США превысило 62 тысячи. При этом умерли более 800 человек, большинство из которых — в Нью-Йорке.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!