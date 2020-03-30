У российских спортсменов не оказалось денег для судебных разбирательств с WADA

У российских велогонщиков Кирилла Свешникова, Дмитрия Страхова и Дмитрия Соколова не оказалось достаточной денежной суммы для продолжения судебных разбирательств со Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Об этом тренер спортсменов Александр Кузнецов рассказал ТАСС.

«Продолжать судебную тяжбу, подавать апелляции для парней экономически непосильно», — заявил Кузнецов.

Он подчеркнул, что юристы работали над решением проблемы спортсменов на протяжении 30 месяцев, и их услуги стоят больших денег. «Благодаря помощи друзей и наших болельщиков удалось пройти это испытание», — добавил специалист.

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В сентябре 2017 года Свешников, Страхов и Соколов подали иск в Высший суд провинции Онтарио к WADA и главе независимой комиссии организации Ричарду Макларену. По мнению спортсменов, выводы WADA о существовании в России допинговой системы ударили по их репутации и не позволили выступить на Олимпиаде 2016 года. Суд отклонил иск, постановив, что юридическая оценка действий WADA и Макларена не входит в его полномочия.

9 декабря 2019 года исполком WADA отстранил Россию от участия в крупных международных турнирах на четыре года, а также запретил стране проводить такие соревнования. Российское антидопинговое агентство было лишено статуса соответствия. Российская сторона официально не согласилась с обвинениями. Дальнейшие разбирательства пройдут в Спортивном арбитражном суде.

27 марта стало известно, что в качестве ежегодного взноса Россия перечислила в бюджет WADA более одного миллиона долларов.

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