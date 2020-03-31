Украинский боксер рассказал о заражении гепатитом от россиянина во время боя

Украинский боксер Карен Чухаджян рассказал, что во время боя против россиянина Сергея Воробьева заразился гепатитом А. Пост он опубликовал в своем Facebook.

Поединок состоялся 1 февраля, Чухаджян одержал победу раздельным решением судей. «Во время боя я заразился гепатитом А. Заразился им от соперника. Скажу сразу, он сам не знал, что болен», — заявил спортсмен, отметив, что россиянин связался с ним и сказал, что ему жаль.

Чухаджян попал в больницу, в которой провел три недели. Сейчас он продолжает лечение дома, соблюдает диету и не допускает тяжелых физических нагрузок. При этом боксер собирается набрать форму и вернуться в бокс. «Я настроен решительно. К счастью, гепатит А полностью вылечивается. Еще у меня теперь иммунитет к этой болезни, ищу во всем плюсы», — заметил Чухаджян. Никого из родственников украинец не заразил.

Чухаджян — чемпион WBA International в полусреднем весе. За свою карьеру он провел 17 боев, в которых одержал 16 побед (шесть нокаутом) и потерпел одно поражение.

Гепатит А — вирусное заболевание печени. Почти у всех пациентов с гепатитом А достигается полное излечение и формируется пожизненный иммунитет.

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