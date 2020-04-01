Фанаты потребовали лишить Нурмагомедова титула чемпиона UFC

Многие фанаты смешанных единоборств (MMA) остались недовольны заявлением россиянина Хабиба Нурмагомедова, который не выйдет в октагон против американца Тони Фергюсона. Ряд пользователей Twitter требуют лишить российского бойца чемпионского пояса.

Множество фанатов выразили недовольство срывом поединка и считают, что 31-летний россиянин мог бы принять участие в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Хабиб любит говорить о том, что поедет куда-угодно ради поединка. "Пришли мне место", "я пришел из гор". Теперь же, когда у него есть шанс подраться с Фергюсоном за титул, он отказывается. Лишите этого парня пояса. Тони должен подраться с Конором Макгрегором за титул», — написал Maximus Prophet MMA.

«Пора лишить Нурмагомедова пояса чемпиона UFC. Впрочем, этот пояс никогда не был настоящим. Нельзя стать чемпионом, побив 11-е место рейтинга (Эла Яквинту в апреле 2018-го, — прим. «Ленты.ру»). Макгрегор и Фергюсон должны решить судьбу титула», — уверен The UFC Stats.

«Отнимите у него титул. Он просто увиливает от боя с Тони. Никогда он с ним драться не хотел. Это большой PR-трюк от Хабиба», — считает TheMancsUnite.

Ранее 1 апреля Нурмагомедов объявил, что не примет участия в UFC 249. Россиянин отметил, что во время пандемии ему необходимо соблюдать карантин. Турнир намечен на 18 апреля и не имеет места проведения. По состоянию на 1 апреля Фергюсон и Нурмагомедов находятся в разных странах. Несмотря на то, что границы закрыты, в Росавиации отметили, что граждане сохраняют возможность осуществлять перелеты, пользуясь бизнес-авиацией.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC. На его счету 28 побед и ни одного поражения. Поединок с Фергюсоном срывается уже в пятый раз.

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