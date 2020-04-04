Отец Нурмагомедова оценил финансовое состояние сына

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, в интервью на YouTube-канале Игоря Рыбакова оценил финансовое состояние сына.

«В мире много людей, у которых гораздо больше денег. Реально, думаю, состояние Хабиба на сегодняшний день составляет около 100 миллионов долларов», — заявил Нурмагомедов-старший. Он назвал своего сына богатым в плане опыта человеком.

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1 апреля Нурмагомедов сообщил, что его бой против американца Тони Фергюсона не состоится. Он признался, что расстроен, но не в состоянии повлиять на ситуацию с распространением коронавируса. Позднее Фергюсон выразил мнение, что Нурмагомедова необходимо лишить титула чемпиона UFC в легком весе. Американец посчитал, что Хабиб струсил.

Поединок Нурмагомедова и Фергюсона сорвался в пятый раз. Турнир UFC 249, в главном бою которого американец и россиянин должны были оспорить титул чемпиона организации в легком весе, может быть проведен без участия Нурмагомедова.

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