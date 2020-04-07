Самое высокое здание в мире бросили строить из-за коронавируса

Самое высокое здание в мире — башню в Дубай-Крик Харбор — бросили строить из-за эпидемии коронавируса. Об этом пишет Daily Mail.
Крупнейший девелопер Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Emaar Properties временно заморозил работы на всех своих проектах в Дубае из-за жесткого карантина. Это коснулось и возведения башни в городском районе Dubai Creek Harbour, которая должна была превзойти на 100 метров самое высокое здание в мире — небоскреб Бурдж-Халифа (828 метров).
Башню, оцениваемую в миллиард долларов (75,5 миллиарда рублей), должны были закончить в этом году после четырех лет строительства к международной выставке Экспо-2020 в октябре. В самой Emaar Properties ранее сказали, что глава компании Мохаммед Алаббар лишился своей зарплаты, а зарплата других сотрудников была сокращена вдвое в связи с пандемией.
Высотку спроектировал испано-швейцарский архитектор Сантьяго Калатрава. По его задумке башня должна была напоминать минарет, который закреплен на земле с помощью тросов. Верхний уровень небоскреба — это отсылка к висячим садам Семирамиды, поскольку там планируют разместить круговую смотровую площадку, утопающую в зелени.
Ранее видеохудожник из Ирана Хамид Эбрахимния «надел» на самое высокое здание в стране — небоскреб Бордже Милад (435 метров) — медицинскую маску от коронавируса. Так молодой человек хотел поддержать своих сограждан в борьбе с эпидемией.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения