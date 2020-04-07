Зеленский отреагировал на попадание в реанимацию Джонсона

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на попадание в реанимацию премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона из-за ухудшения его состояния в связи с коронавирусом. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
Украинский лидер заявил, что молится за здоровье главы британского правительства. «Вместе со всеми британцами мы желаем Борису Джонсону бороться и победить, мы молимся за его здоровье», — отметил он.
Джонсон объявил о заражении коронавирусом 27 марта. Спустя 10 дней политика, у которого сохранялись симптомы, по совету лечащего врача доставили в больницу Святого Томаса в Лондоне. Там его подвергли кислородотерапии. 6 апреля состояние премьера ухудшилось, и его перевели в отделение интенсивной терапии. Джонсон распорядился, чтобы его замещал глава британского МИД Доминик Рааб.
По последним данным, в Великобритании зарегистрированы более 51 тысячи зараженных коронавирусом; 5,3 тысячи человек скончались, 135 пациентов вылечились. Общее число инфицированных в мире достигло 1 миллиона 347 тысяч человек, почти 75 тысяч скончались, 286 тысяч выздоровели.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения