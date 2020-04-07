Зеленский отреагировал на попадание в реанимацию Джонсона

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на попадание в реанимацию премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона из-за ухудшения его состояния в связи с коронавирусом. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Украинский лидер заявил, что молится за здоровье главы британского правительства. «Вместе со всеми британцами мы желаем Борису Джонсону бороться и победить, мы молимся за его здоровье», — отметил он.

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Джонсон объявил о заражении коронавирусом 27 марта. Спустя 10 дней политика, у которого сохранялись симптомы, по совету лечащего врача доставили в больницу Святого Томаса в Лондоне. Там его подвергли кислородотерапии. 6 апреля состояние премьера ухудшилось, и его перевели в отделение интенсивной терапии. Джонсон распорядился, чтобы его замещал глава британского МИД Доминик Рааб.

По последним данным, в Великобритании зарегистрированы более 51 тысячи зараженных коронавирусом; 5,3 тысячи человек скончались, 135 пациентов вылечились. Общее число инфицированных в мире достигло 1 миллиона 347 тысяч человек, почти 75 тысяч скончались, 286 тысяч выздоровели.

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