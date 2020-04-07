Осужденного за педофилию казначея Ватикана оправдали

Австралийского кардинала Джорджа Пелла, осужденного за насилие над детьми в 1996 году, оправдали, что позволяет ему выйти из тюрьмы. Соответствующее решение принял Верховный суд Австралии, передает Reuters.

Как говорится в вердикте, апелляционный суд низшей инстанции, отклонивший прошение защиты, «не занимался вопросом, существует ли разумная вероятность того, что правонарушение не имело места». В итоге семь судей Верховного суда единодушно согласились с тем, что присяжным «следовало бы усомниться» в его вине.

Теперь 78-летний Пелл, который до конца февраля 2019 года был казначеем Ватикана, не может быть повторно обвинен по этому делу. Сам кардинал настаивал на своей невиновности в течение всего процесса. При этом после вердикта он заявил, что не испытывает недоброжелательности в отношении выдвинувшего обвинения человека.

В марте 2019 года Пелла приговорили к шести годам заключения за сексуальное насилие над двумя мальчиками из церковного хора в 1996 году, когда он был архиепископом Мельбурна. Сообщалось, что в течение трех лет и восьми месяцев отбывания наказания у мужчины не будет права на условно-досрочное освобождение.

Приговор вынесли спустя три месяца после признания Пелла виновным в том, что он занимался сексом и домогался до детей. Указывалось, что его жертвами в декабре 1996 года стали два 13-летних подростка, с одним из них он вступил в половой акт и в дальнейшем повторно домогался.

Обвинение Пеллу было предъявлено в 2017 году. Во время первого разбирательства присяжные не пришли к единому мнению. Во время второго в конце 2018-го единогласно признали кардинала виновным.

Пелла называли самым высокопоставленным католиком, осужденным за насилие над детьми.

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