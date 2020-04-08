Призер Олимпиады рассказала об отсутствии на Западе доверия к России

Бронзовый призер Олимпиады-2014 в Сочи сноубордистка Алена Заварзина рассказала об отношении к россиянам на Западе. Об этом сообщает «Спорт Экспресс».

«К россиянам нет доверия, никто не знает, что мы сделаем в следующий раз. Мы настолько непредсказуемо себя ведем, что никто не может понять мотивы — ни в спорте, ни где-то еще», — отметила спортсменка.

Заварзина, которая сейчас живет в Лондоне, также рассказала, что люди в Великобритании постоянно спрашивают, заставляли ли ее принимать допинг. Кроме того, каждый разговор в светской среде сводится к политике.

Россиянка завершила спортивную карьеру летом 2018 года. Помимо бронзы Игр в Сочи в параллельном гигантском слаломе, в активе спортсменки победа на чемпионате мира 2011 года в той же дисциплине. Заварзина замужем за сноубордистом Виком Уайлдом, который в 2012 году получил российское гражданство, а зимой 2014-го завоевал две золотые медали на Олимпиаде.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!