Раскрыта судьба F-35 внутри России

Американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II эффективен только против неподготовленного противника, пишет «Звезда».

В публикации еженедельника раскрывается судьба таких самолетов в случае их попадания внутрь России. В подобной ситауции, согласно изданию, истребители будут обнаружены радарами и уничтожены зенитными ракетными системами. «В виде хвоста пламени при ускоренном прощальном полете этого "суперистребителя" в направлении твердой поверхности планеты Земля», — говорится в статье.

В марте крупнейшая в мире военно-промышленная корпорация Lockheed Martin поставила заказчику пятисотый серийный истребитель F-35 Lightning II. В январе Lockheed Martin пообещала к 2024 году выпускать по 180 единиц F-35 Lightning II ежегодно.

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В декабре 2019 года в Китае Су-57 отказались называть истребителем пятого поколения, отнеся его к поколению 4+++. Ранее в том же месяце разбился Су-57, который должен был стать первым таким серийным истребителем, принятым на вооружение Воздушно-космическими силами (ВКС) России.

В мае 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что для ВКС страны к 2028 году будет закуплено 76 истребителей Су-57. В июле 2018 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Су-35 считается одним из лучших самолетов в мире, поэтому «нет смысла форсировать работы по массовому производству самолета пятого поколения [Су-57]».

К настоящему времени произведено 13 опытных экземпляров Су-57, из которых десять являются образцами для летных испытаний, а три — для наземных статических.

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