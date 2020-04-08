Нурмагомедов предложил двукратному чемпиону ОИ по борьбе Власову выступать в UFC

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов предложил двукратному олимпийскому чемпиону по борьбе Роману Власову выступать в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом ТАСС рассказал выигравший два золота Игр россиянин.

По словам Власова, он разговаривал с соотечественником, который рассказал о возможности подписания контракта с промоушеном для олимпийских чемпионов сразу на пять боев. Нурмагомедов отмечал, что бои в рамках UFC должны принести борцу хороший доход.

Власов заявил, что пока серьезно не задумывался о карьере в смешанных единоборствах, так как хочет выступить на еще одной Олимпиаде.

В конце марта из-за распространения коронавируса Игры-2020 в Токио были перенесены на год. Власов завоевал золотые медали на ОИ-2012 в Лондоне и Олимпиаде-2016 года в Рио-де-Жанейро в греко-римской борьбе в весовых категориях до 74 и 75 килограммов соответственно.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе.

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