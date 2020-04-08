UFC захотел провести бой Фергюсона в закрытом из-за коронавируса казино

Поединок между американскими бойцами смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи может пройти в казино. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Речь идет о казино-курорте Tachi Palace Casino в Калифорнии, примерно в 40 милях к югу от города Фресно. Казино, как и все развлекательные заведения, закрылось ночью 20 марта из-за пандемии коронавируса.

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Издание подчеркивает, что пока глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт не объявил официальное место проведения боя. Ранее сообщалось, что он может состояться на частном острове.

Бой должен пройти 18 апреля в рамках турнира UFC 249. Изначально в титульном поединке с Фергюсоном должен был встретиться россиянин Хабиб Нурмагомедов, но он не смог покинуть Россию из-за закрытия границ. Сейчас спортсмен находится в Дагестане и соблюдает режим самоизоляции.

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