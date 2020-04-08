В Эстонии задержали 13-летнего основателя неонацистской группировки

Полиция безопасности Эстонии (КаПо) установила личность и задержала одного из основателей международной неонацистской группировки Feuerkrieg Division (FKD). Об этом пишет Eesti Ekspress.

Им оказался 13-летний школьник, проживающий в маленьком эстонском городке. Уточняется, что у подростка нормальная успеваемость в учебном заведении. Поскольку он считается ребенком и не подлежит уголовной ответственности, полиция не заключила его под сражу.

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Управление FKD осуществлялось онлайн, поэтому «командир» легко скрывал свою личность. Большинство членов группировки, осуществлявшей деятельность в США, Великобритании, Канаде, Германии, Литве, Польше, Хорватии, Нидерландах, Латвии и других странах, были младше 20 лет.

Основная деятельность группировки заключалась в распространении пропагандистских плакатов и флаеров. Также участники FKD обменивались советами по изготовлению взрывных устройств и модификации оружия.

«Полиция безопасности в курсе и проверяет публикуемую в интернете информацию об участии эстонцев в виртуальном общении радикалов. Если имеется угроза, то мы вмешиваемся, чтобы предотвратить худшее. Как в данном случае», — прокомментировал ситуацию глава бюро КаПо Алар Ридамяэ.

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