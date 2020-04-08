Распространение коронавируса в Испании замедлилось

Распространение коронавируса в Испании замедляется, число новых заражений постепенно сокращается. Об этом рассказал старший советник генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Брюс Эйлвард, передает Reuters.

«Я бы не стал говорить об оптимизме в этот сложный период. Однако темпы распространения заболевания определенно замедляются», — отметил он.

Эйлвард напомнил, что в первые дни пандемии число случаев ежедневно увеличивалось вдвое, а сейчас темпы распространения вируса значительно сократились. Число новых случаев увеличивается так же сильно уже не за сутки, а за восемь дней.

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При этом еще 7 апреля число смертей от коронавируса в Испании за сутки снова начало расти впервые за пять дней — 743 человека скончались, общее число погибших — 13 798. Для сравнения, в предыдущий день от COVID-19 погибли 637 человек.

По последним данным, в стране более 141,9 тысячи зараженных коронавирусом. 14 тысяч погибли, а 43,2 тысячи выздоровели.

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