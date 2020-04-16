Погребняк превзошел Роналду

Российский нападающий «Урала» Павел Погребняк превзошел форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в фитнес-челлендже. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте екатеринбуржцев.

36-летний россиянин выполнил 143 повторения упражнения на мышцы пресса и кора, в то время как автор челленджа Роналду показал результат в 142 повторения.

35-летнего португальца также обошла легкоатлетка и двукратная олимпийская чемпионка Кастер Семеня. Она выполнила 176 повторений за 45 секунд. Кроме того, партнер Роналду по «Ювентусу» француз Блез Матуиди сделал 144 повторения.

Погребняк известен по выступлениям за «Зенит», «Штутгарт», Фулхэм, «Рединг» и «Динамо». С августа 2018-го он защищает цвета «Урала».

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