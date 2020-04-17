В Союзе биатлонистов России рассказали о многомиллионных долгах

Союз биатлонистов России (СБР) имеет многомиллионные долги. Об этом ТАСС рассказал исполнительный директор организации Сергей Голиков.

По словам функционера, задолженность по зарплате сотрудникам составляет около пяти миллионов рублей. Кроме этого, есть долги по текущим расходам: аренде, телефонной связи, расчетам с поставщиками. Общая сумма — около семи миллионов рублей.

Кроме того, СБР пока не выплатил Международному союзу биатлонистов (IBU) 350 тысяч евро (около 28 миллионов рублей) за процесс восстановления полноправных прав организации.

9 апреля Голиков заявил, что намерен добиться созыва внеочередной конференции для избрания нового президента организации. Пост главы СБР занимает четырехкратный чемпион мира по биатлону Владимир Драчев. Сейчас ревизионная комиссия проводит аудит финансового положения союза.

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