Российский фигурист назвал самоизоляцию комфортной тюрьмой

Двукратный призер чемпионатов Европы российский фигурист Сергей Воронов рассказал, что соблюдает режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсмен подчеркнул, что является законопослушным гражданином, поэтом не покидает дом, где продолжает тренировки. «Находиться в комфортной тюрьме — тоже испытание. Это определенный вызов для каждого из нас», — добавил россиянин.

Помимо серебра и бронзы первенств Европы, в активе 32-летнего Воронова две золотых медали чемпионатов России, а также третье место в финале Гран-при сезона-2014/2015.

Ранее в пятницу, 17 апреля, самоизоляцию с тюремным режимом сравнил футболист Александр Кокорин, который суммарно провел в СИЗО и колонии почти год. По словам спортсмена, находиться дома с семьей для него не составляет никаких проблем.

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