В Москве объяснили правила поездок на метро после введения новых ограничений

Жителям Москвы объяснили правила поездок на метро и другом общественном транспорте — они должны привязать к электронному пропуску номер транспортной карты «Тройка». Это можно сделать на портале transport.mos.ru, рассказали в пресс-центре департамента транспорта столицы, «Интерфакс».

В пресс-центре добавили, что на сайте также можно проверить, привязана ли транспортная карта к пропуску — для этого понадобится внести ее номер. Там также напомнили, что с 22 апреля ездить на общественном транспорте получится только по электронным картам, которые привязаны к цифровым пропускам.

Жителям Москвы также напомнили, что добавить цифровую карту в пропуск надо как минимум за пять часов до поездки.

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Пропускной режим в Москве действует с 15 апреля, пропуска надо получать для передвижения на любом виде транспорта, в том числе на велосипедах. Существует несколько типов пропусков: для тех, кому необходимо ездить на работу, для личных поездок и визитов в больницу. 18 апреля мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим до 1 мая.

17 апреля стало известно, что при выходе из дома даже для похода в магазин или аптеку, жители Москвы должны иметь при себе паспорт, а также письменное подтверждение о месте фактического проживания — прописка в паспорте, договор аренды или собственности для апартаментов, где нельзя зарегистрироваться. Если человек живет у родственников или друзей, ему нужна расписка от собственника квартиры.

По данным на 20 апреля в Росиии выявили 4268 случаев заражения коронавируом, их общее число с начала пандемии превысило 47 тысяч. За весь период умерли 405 человек, выздоровели — 3446. В Москве за последние сутки зафиксировали 2026 новых случаев, всего их стало 26350.

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