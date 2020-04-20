Дочь не узнала поседевшего за два месяца в Ухане отца-медика

В китайской провинции Гуйчжоу трехлетняя дочь не узнала отца — медика Вана Бэньсюэ, который вернулся домой из долгой командировки в Ухань. Об этом сообщает AsiaOne.
Бэньсюэ участвовал в борьбе со вспышкой новой коронавирусной инфекции и не бывал дома с февраля. В Ухане под его опекой находился 21 пациент. За два месяца напряженной работы 39-летний медбрат полностью поседел.
После возвращения в Гуйчжоу Бэньсюэ с порога позвал трехлетнюю дочь. Озадаченная девочка не пошла к нему и только спросила: «Ты кто?». Ей понадобилось несколько минут, чтобы узнать в седом мужчине отца и броситься ему на шею.
Первые случаи заражения COVID-19 были выявлены в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Центром вспышки был рынок морепродуктов Хуанань, где торговали экзотическими животными. 31 декабря о новом заболевании сообщили во Всемирной организации здравоохранения. В середине января китайские специалисты установили, что вирус передается от человека к человеку. Через несколько дней власти Китая закрыли Ухань на карантин и стали предпринимать другие меры для сдерживания эпидемии. Карантин был снят лишь спустя два месяца.
Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения