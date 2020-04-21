Гретцки рассказал о поразительных вещах в Овечкине

Лучший снайпер в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйн Гретцки рассказал об отношении к российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину. Его слова приводятся в Twitter лиги.

Гретцки заявил, что его поразило желание Овечкина постоянно становиться лучше. Он вспомнил, как хоккеист просил совета о том, как помочь «Кэпиталс» выиграть Кубок Стэнли. «Это был уникальный случай. Мы ведь могли говорить о чем угодно, а Алекс думал лишь о том, что он обязан добыть Кубок Стэнли для города. Это были одни из лучших моментов того вечера», — подытожил спортсмен.

Овечкин и Гретцки сыграют друг против друга в спортивном симуляторе NHL 20. Мероприятие состоится 23 апреля в 03:00 по московскому времени.

В данный момент на счету россиянина 706 реализованных шайб в рамках НХЛ. Он занимает восьмое место среди лучших снайперов в истории лиги. Рекорд Гретцки составляет 894 точных броска.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Он приводил «Кэпиталс» к победе в Кубке Стэнли в 2018 году.

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