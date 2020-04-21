В Москве выявили дефицит дешевых квартир

В российской столице выявили дефицит нового жилья экономкласса. По количеству квадратных метров самых доступных новостроек в столице осталось всего 3 процента, следует из материалов агентства «БЕСТ-Новострой», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

За первый квартал 2020-го объем предложения дешевого строящегося жилья в Москве сократился почти на 30 процентов, до 48 тысячи квадратных метров в формате квартир и 18 тысяч метров в формате апартаментов. Большинство недорогих новостроек расположены за МКАД, преимущественно по юго-восточному направлению, отмечают аналитики.

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Наибольшую долю (44 процента) в общем объеме московских новостроек занимают проекты класса «комфорт». На бизнес-класс приходится 38 процентов предложения, на сегменты «премиум» и «элит» — 8 и 6 процентов соответственно.

«По сути, проекты комфорткласса вытеснили и заменили проекты экономкласса, — констатируют эксперты. — Это обусловлено высокой конкуренцией на рынке в последние годы. В борьбе за покупателя девелоперы начали улучшать продукт, в результате выросла не только его стоимость, но и сами ожидания покупательской аудитории от проектов массового жилья».

Ранее в апреле был определен популярный в кризис тип московского жилья: это однокомнатные квартиры в новых домах. Эксперты полагают, что в текущей непростой экономической ситуации доля «однушек» в продажах может вырасти на 7-10 процентов.

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