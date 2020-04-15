Назван самый популярный тип жилья в Москве в период самоизоляции

Большинство покупателей, из-за режима самоизоляции вынужденных совершать онлайн-покупки квартир в новостройках Московского региона, выбирают однокомнатные лоты в домах на высокой стадии готовности. Об этом свидетельствуют материалы ГК «ФСК», поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Аналитики называют «однушки» самым популярным типом жилья в период самоизоляции. На их долю пришлось 45 процентов сделок, заключенных в строящихся комплексах Москвы и области с начала действия особого режима. Второе место в структуре онлайн-сделок заняли двухкомнатные квартиры — их выбрали 36 процентов «удаленных» покупателей. Третье место досталось «трешкам» (17 процентов). Реже всего (в 2 процентах случаев) граждане приобретали онлайн четырехкомнатные квартиры.

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«С момента перехода на дистанционные продажи спрос на новостройки на начальном этапе строительства снизился более чем на половину, — констатируют эксперты. — А в проектах на высокой стадии готовности мы наблюдаем снижение спроса не более чем на 15-20 процентов».

Ранее в апреле сообщалось, что квартиры в Москве начали дешеветь. С начала 2020 года столичный «квадрат» потерял в цене 2 процента, в настоящее время он стоит 217,5 тысячи рублей. Общая стоимость квартиры в городе уменьшалась на 0,5 процента, до 12,99 миллиона рублей.

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