Снимать жилье в Москве станет дешевле

Ставки аренды всех видов жилой недвижимости в российской столице могут уменьшиться из-за наблюдающейся в настоящее время экономической нестабильности. Об этом сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на представителя онлайн-сервиса «Авито Недвижимость».

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Эксперт отметил, что делать более точные ценовые прогнозы в отношении московского рынка жилой аренды пока проблематично. «Участники рынка лишь сходятся во мнении, что из-за экономической нестабильности мы можем увидеть снижение стоимости аренды, и это затронет основные виды арендуемого жилья», — заявил собеседник агентства.

Ранее в апреле сообщалось, что на фоне распространения коронавирусной инфекции снимать жилье в Москве уже стало дешевле: резко выросло число квартир, предлагаемых нанимателям на несколько месяцев по сниженным ценам. Доступные съемные лоты можно найти в том числе в центре города.

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