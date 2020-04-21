В Минобороны отреагировали на данные о федеральных войсках в Чечне

Начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев опроверг информацию о федеральных войсках в Чечне. Об этом сообщают РИА Новости.

По его словам, дислоцированная в республике 42-я мотострелковая дивизия занимается плановой боевой подготовкой в пункте постоянной дислокации. «Дополнительные войска на территорию Чечни не вводились, ни к каким мероприятиям не привлекались», — отреагировали в Минобороны.

Ранее «Новая газета» сообщила, что жители Надтеречного района Чеченской Республики заметили в регионе федеральные войска. Скопление военных машин — в частности, «Уралов» — и палаточные городки заметили в окрестностях сел Братское, Бено-Юрт, Знаменское.

17 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров объявил строгий карантин на территории республики на время выходных в рамках борьбы с распространением коронавируса. Находиться на улице было разрешено только медикам, дорожникам, работникам коммунальных и экстренных служб, а также имеющим спецпропуск. Еще раньше на территории Чечни было запрещено выходить из дома и пользоваться транспортом по воскресеньям.

По состоянию на 21 апреля в Чечне зафиксировано 303 случая заражения коронавирусом, умерли 5 человек, выздоровели 19. Общее число случаев заражения в России превысило 52 тысячи.

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