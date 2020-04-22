Президент «Ахмата» взял пример с Кадырова и побрился налысо

Президент грозненского футбольного клуба «Ахмат» Магомед Даудов взял пример с главы Чечни Рамзана Кадырова и побрился налысо. Свой новый образ он показал в прямом эфире в Instagram-аккаунте.

В профиле Даудов также опубликовал видеообращение Кадырова, в котором тот посоветовал сбрить волосы всей мужской части населения республики. «Рамзан Ахматович никогда не посоветует плохого, поэтому с большим удовольствием принял эстафету!» — подписал президент «Ахмата».

Кадыров призвал побриться налысо 21 апреля. Так он ответил на вопрос жителя Чечни о возможности открыть салоны красоты и парикмахерские, работа которых была ограничена на время режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин сбрил усы и бороду в рамках челленджа «Меняйся дома», запущенного комиком Михаилом Галустяном. Спортсмен передал эстафету хоккеистам Илье Ковальчуку и Евгению Малкину, а также музыканту Андрею Ширману (DJ Smash).

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