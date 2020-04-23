Соперник Фергюсона потребовал от Нурмагомедова желания убивать

Американский боец смешанного стиля Джастин Гэтжи заявил о желании провести поединок с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Об этом сообщает MMA Mania.

Спортсмен отметил, что победа над соотечественником Тони Фергюсоном, в которой он не сомневается, не сделает его чемпионом организации, поэтому он уже думает о встрече с россиянином, надеясь, что тот продемонстрирует желание убивать.

«Хочу, чтобы он выкладывался на все сто и пытался меня прикончить. Иначе я перестану его уважать», — заявил спортсмен.

10 апреля стало известно, что турнир UFC, намеченный на 18 апреля, отменен из-за пандемии коронавируса. В главном поединке должны были встретиться Нурмагомедов и Фергюсон. 1 апреля россиянин заявил, что не сможет принять участие в турнире, так как границы России закрыты, и он остался в Дагестане на самоизоляции.

Нурмагомедова заменил Гэтжи, американцы должны встретиться 9 мая. На кону будет пояс временного чемпиона UFC в легком весе.

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