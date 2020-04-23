Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призвала изменить правила фигурного катания. Ее слова приводятся на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

Тарасова посчитала, что нужно разрешить выполнение четверных прыжков в короткой программе у женщин. «Люди, принимающие решения, должны прислушаться к тренерам, которые больше 50 лет провели на льду. Если тормозить прогресс, то можно потерять доверие тех, кто создает фигурное катание. Зачем балет на льду устраивать?» — задалась вопросом она.

Тренер назвала неверным направление, выбранное Международным союзом конькобежцев (ISU). По ее мнению, критика иностранцев связана с отсутствием профессиональной системы развития спортсменов. «За границей фигурное катание как развлечение, а у нас — профессиональный спорт», — подытожила она.

По правилам ISU, четверные прыжки в женском одиночном катании разрешены к исполнению только в произвольной программе.

Российские фигуристки заняли весь пьедестал почета на минувшем чемпионате Европы. Победу одержала Алена Косторная, второе и третье места заняли Анна Щербакова и Александра Трусова. Щербакова и Трусова имеют в активе несколько четверных прыжков.

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