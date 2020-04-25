Тактаров пожелал здоровья отцу Нурмагомедова

Бывший боец смешанного стиля (MMA) и киноактер Олег Тактаров пожелал здоровья отцу и тренеру действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщает «Спорт Экспресс» со ссылкой на прямой эфир на странице Тактарова в Instagram.

Актер выразил искреннюю надежду на то, что Абдулманап Нурмагомедов скоро поправится. Он также отметил, что планирует позвонить 57-летнему специалисту и послать ему частичку здоровья.

Нурмагомедов-старший был госпитализирован в субботу, 25 апреля. Среди возможных причин называют грипп, пневмонию и подозрение на коронавирус.

Тактаров оказался в центре скандала после критики кавказского народа. Российский боец Александр Емельяненко записал видео, в котором оскорбил актера и назвал его «проституткой и гондоном» за сказанное. Затем Хабиб Нурмагомедов поддержал слова Емельяненко, поставив лайк на его пост. Многие пользователи продолжили травлю Тактарова в соцсетях.

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