Тактаров признался в оговорке про Нурмагомедова

Бывший боец смешанного стиля (MMA) и киноактер Олег Тактаров признался, что оговорился, когда рассуждал о встрече с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Его слова приводит Sport24.

«Я оговорился вчера, сказал, что Конора [Макгрегора] помогу победить Хабибу. Нет, я Тони [Фергюсона], конечно же, имел в виду. Если бой состоится, если я буду рядом, то он сто процентов выиграет, потому что я знаю, как выиграть», — заявил Тактаров. Он добавил, что знает слабые стороны Фергюсона, но может разбирать этот вопрос только с Нурмагомедовым.

Материалы по теме Тактаров оскорбил фанатов Хабиба и поссорился с Емельяненко Легенда MMA сравнил поклонников Нурмагомедова с обезьянками и оказался в центре скандала

23 апреля Тактаров заявил, что хочет встретиться с Нурмагомедовым в Дагестане. Тогда он сказал, что его присутствие в команде бойца поможет тому побеждать.

За два дня до этого российский боец Александр Емельяненко записал видео, в котором оскорбил Тактарова за критику кавказского народа. Нурмагомедов поддержал слова Емельяненко, поставив лайк под его постом. Многие пользователи продолжили травлю актера в соцсетях.

Тактаров становился победителем шестого турнира UFC. В финале он одолел американца Тэнка Эббота.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!