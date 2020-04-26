Украинские зэки испугались больного COVID-19 и взбунтовались

Заключенные украинского СИЗО взбунтовались из-за перевода больного, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19. Об этом сообщается в Telegram-канале уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой.

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Зараженный зэк был устроен в отдельной камере в изолированном блоке. Однако остальные заключенные испугались, что инфекция может распространиться, и начали призывать к неповиновению, строили баррикады в своих камерах. Руководство СИЗО объявило тревогу.

Утром 25 апреля заключенные в трех камерах не пустили охранников с проверкой, пришлось применить к ним силу. Три человека нанесли себе телесные повреждения, одного из бунтовщиков увезли на скорой. Проводится проверка.

В начале марта на западе Украины в районе поселка Новые Санжары произошли массовые бунты. Местные жители воспротивились превращению местного санатория в обсерватор для эвакуированных из Китая граждан, они блокировали дороги, забрасывали камнями автобусы с людьми и дрались с полицией. По итогам беспорядков возбуждено восемь уголовных дел.

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