Напавшего на соратника Зеленского радикала отпустили на поруки депутата

Украинского радикала Александра Демидова (Волкова), который подозревается в нападении на экс-советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Сивохо, отпустили на поруки депутата Верховной Рады Михаила Бондаря. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщает «Страна.ua».

Демидов находился под домашним арестом, двух других фигурантов дела ранее отпустили под личное обязательство. Бондарь является депутатом от партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность».

12 марта в Киеве Сивохо проводил презентацию Национальной платформы примирения и единства с Донбассом. Спустя полчаса после начала мероприятия его сорвали националисты. Они вытолкали соратника президента Владимира Зеленского из зала и обматерили. Сивохо упал на пол и подвернул ногу. Радикалы обвиняли его в государственной измене и требовали возбудить уголовное дело. Позже его сняли с поста советника секретаря СНБО.

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