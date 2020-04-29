Больше половины россиян поддержали возможное ужесточение мер из-за коронавируса

Больше половины россиян поддержали бы ужесточение ограничений из-за коронавируса в случае введения жесткого карантина или чрезвычайного положения в стране. Это следует из результатов исследования центра Romir Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

По данным исследования, возможное ужесточение мер одобрили бы 65 процентов граждан, еще 24 процента граждан высказались против этого. Полностью поддерживают уже введенные властями меры 58 процентов опрошенных, частично поддерживают — еще 28 процентов, не поддерживают — 13 процентов.

Помимо этого, опрошенные оценили действия властей по борьбе с коронавирусом. 44 процента граждан заявили, что меры оправданны и соответствуют угрозе, еще 27 процентов посчитали их недостаточными. При этом слишком жесткими ограничения посчитали 17 процентов россиян. Пять процентов опрошенных назвали их избыточными и выразили мнение, что для противодействия инфекции со стороны властей не надо было делать ничего.

Опрос проводился с 13 по 19 апреля 2020 года в формате телефонной беседы. В нем приняли участие две тысячи человек из 90 населенных пунктов в 45 регионах России. Респонденты представляли городское и сельское население страны, а также различные социальные и возрастные группы.

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