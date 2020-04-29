Роскомнандзор заблокировал сайт журнала о здравоохранении

Роскомнадзор заблокировал сайт журнала о здравоохранении Vademecum. Как говорится в открытом письме редакции издания, ранее в ведомство обратилась Генпрокуратура с требованием заблокировать статью издания о платном лечении пациентов с коронавирусом. О блокировке сайта журнала у себя в Facebook пишет шеф-редактор Vademecum Дарья Шубина.

Vademecum сообщает, что в редакцию 28 апреля поступило уведомление Роскомнадзора об ограничении доступа к новости, посвященной «вновь установленному порядку оплаты медорганизациям расходов по оказанию медицинской помощи пациентам с острой пневмонией и коронавирусной инфекцией COVID-19».

По словам Шубиной, сайт журнала заблокировали из-за вышедшего «22 апреля на сайте vademec.ru материале со ссылкой на письмо Московского городского фонда ОМС №08-09-04/8401» в котором сообщалось, что фонд уведомил руководителей медицинских учреждений и страховых медицинских организаций о том, что медпомощь, оказанная пациентам, поступившим в клиники не с бригадой скорой помощи, а «самотеком», оплачена не будет.

В открытом письме Vademecum отмечается, что редакция готовит материалы для обжалования требований Генпрокуратуры РФ и уведомления Роскомнадзора.

Ранее Московский городской фонд обязательного медицинского страхования (МГФОМС) разъяснил особенности оплаты за лечение больных коронавирусом. В соответствующем письме, разосланном руководителям медучреждений и страховых медорганизаций, отмечается, что фонд не будет компенсировать стоимость лечения таких больных, если они попали в больницу не по скорой.

Позже в департаменте здравоохранения Москвы опровергли информацию о том, что пациентам с подозрением на коронавирус придется самим оплачивать лечение при госпитализации не по скорой. При появлении симптомов ОРВИ медпомощь оказывается на средства обязательного медицинского страхования (ОМС).

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