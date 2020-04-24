В Совфеде назвали необходимым реформирование системы ОМС

Эпидемия коронавируса в России показала необходимость реформирования системы обязательного медицинского страхования (ОМС), заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее цитирует РИА Новости в пятницу, 24 апреля.

Действующую систему она назвала слишком формальной.

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Накануне в департаменте здравоохранения Москвы опровергли сведения о том, что пациентам с подозрением на коронавирус придется самим оплачивать лечение при госпитализации не по скорой. При появлении симптомов ОРВИ медпомощь оказывается на средства ОМС, заверили в ведомстве.

22 апреля издание Vademecum написало, что россиян с COVID-19, которые приезжают в медучреждения самостоятельно, якобы отказываются лечить бесплатно.

По данным на 24 апреля, число случаев заражения коронавирусом в России приблизилось к 70 тысячам. За весь период эпидемии скончались 615 пациентов. В мире число инфицированных превысило 2,7 миллиона.

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