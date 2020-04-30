Предсказан всплеск интереса к футболу из-за пандемии

В Okko Спорт, транслирующем матчи Английской премьер-лиги (АПЛ), ожидают всплеска интереса к турниру на фоне пандемии коронавируса, из-за которой приостановлены игры всех ведущих футбольных чемпионатов мира. Оживление интереса к АПЛ предсказал «Ленте.ру» шеф-редактор Okko Спорт Владимир Стогниенко.

«Одно дело, когда люди немножко устают от футбола, условно говоря, в конце чемпионатов мира и Европы многие чувствуют, что футбол это, конечно, прекрасно, но немножко устали и можно пирожных переесть. Но в данном случае речь как раз идет о том, что люди сидят дома и не могут посмотреть никакой футбол: миллионы футбольных болельщиков, десятки миллионов просто тоскуют», — объяснил спортивный комментатор.

По словам Стогниенко, в последние месяцы сервис не прекращал работу, несмотря на отсутствие матчей. «Огромное количество программ и архивных матчей было сделано, озвучено и выложено в сервис», — добавил он.

В то же время комментатор отметил, что полноценно заменить шум болельщиков на трибунах с помощью интершума невозможно. В Okko Спорт также думают над тем, как в перспективе можно было бы улучшить футбольные трансляции без зрителей, но какого-то решения пока нет, подчеркнул Стогниенко.

Включать интершум на матчах без болельщиков ранее предложил Пол Барбер, исполнительный директор «Брайтона», одного из клубов АПЛ. «Мы все так быстро адаптировались [к условиям пандемии], и в некотором роде это настоящий триумф для людей. Я осмелюсь сказать, что мы приспособимся и к играм за закрытыми дверями», — цитирует топ-менеджера газета Evening Standard.

Сезон АПЛ был приостановлен в начале марта в связи с началом в Великобритании эпидемии коронавируса. На данный момент остается доиграть 92 матча. Дата возобновления чемпионата официально не объявлялась, но, по данным газеты The Telegraph, предварительно планируется, что проводить матчи разрешат с 8 июня. С большой вероятностью игры будут проводиться без зрителей на трибунах в целях безопасности.

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