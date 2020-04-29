Спорт
 
Главное о коронавирусе в России
Последние новости
Кремль признал невозможным назвать дату окончания эпидемии коронавируса
Испугавшаяся чипирования россиянка сбежала с детьми в лес и кормила их листьями
Падение цен на жилье затронуло три четверти крупных городов России
Подсчитан средний размер штрафа за домашнее насилие
Умер личный пилот Путина и Ельцина
У Бориса Джонсона родился сын
Спецназ задержал участников ОПГ «Квартал» за вымогательство у автомобилистов
Силовикам отказали в доступе к данным о счетах россиян
Таджикам запретили русифицированные фамилии
Новости партнеров

Английский художник раскрасил черно-белые фото легенд советского футбола

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: @teamrussia

Английский художник Джордж Чилверс раскрасил черно-белые снимки с игроками и тренерами сборной СССР по футболу. Фотографии опубликованы на странице национальной российской команды в Instagram.

C такой просьбой к Чилверсу обратились СММ-менеджеры Российского футбольного союза (РФС), и англичанин ответил согласием. Среди ставших цветными есть фото Льва Яшина, Никиты Симоняна, Константина Бескова, а также снимок сборной СССР на турнире в Германии в 1927 году.

Яшин — легендарный футболист московского «Динамо», вместе с бело-голубыми он пять раз становился чемпионом СССР. Со сборной страны голкипер выигрывал Евро-1960 и Олимпиаду 1956 года. Яшин — единственный вратарь в истории, становившийся обладателем «Золотого мяча».

Бесков в бытность игроком также выступал за «Динамо», затем тренировал бело-голубых, московский «Спартак», сборную СССР. В его активе — серебро первенства Европы-1964 и бронза ОИ-1980, а также два чемпионства с красно-белыми.

Симонян большую часть карьеры выступал за «Спартак», является лучшим бомбардиром в истории клуба, четырежды становился чемпионом СССР как футболист и трижды — как тренер. Будучи игроком, выиграл золото ОИ-1956. Сейчас Симонян, которому в октябре исполнилось 93 года, занимает должность первого вице-президента РФС.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Футболист сборной России высказался о «продаже СССР американцам»
Назван первый лауреат премии имени Льва Яшина
Состав сборной России по футболу посчитали «одним из самых слабых в истории»
Другие материалы рубрики
Спорт18:4427 апреля

Как выбрать лучшего букмекера — 10 советов для России

Лучшие букмекерские конторы онлайн в 2020 году: какая БК лучше, топ-10 советов как выбрать букмекера
12:11Сегодня

Муж сделавшей серию обнаженных фото бойца UFC объяснился

11:06Сегодня

Бывшая жена Кержакова рассказала о пережитом домашнем насилии

10:13Сегодня

Переболевший коронавирусом игрок «Ювентуса» снова оказался зараженным

Спорт00:0127 апреля
Стадион «Чжуанькоу», Ухань

«Идеальное место, чтобы складывать трупы»

Как из-за пандемии коронавируса стадионы по всему миру превращают в морги, госпитали и склады
09:24Сегодня

Возобновление футбольного чемпионата в Германии 9 мая оказалось под угрозой

08:09Сегодня

Кафельников описал порядки в России фразой «не все как у людей»

00:04Сегодня

Чемпион мира усомнился в астме норвежцев и предложил им «идти на Паралимпиаду»

Спорт00:0122 апреля
Кэти Ледеки

«Ты должен быть классным мошенником»

Видео из ванной и анализы почтой: как в США спортсменов тестируют на допинг в эпоху коронавируса
23:1728 апреля

Оскорбивший Нурмагомедова боец ММА заявил о нападении на него

22:0728 апреля

Девушка-боец ММА удивила фанатов снимком в излишне откровенном купальнике

21:0728 апреля

Российский боец ММА высмеял Соловьева за его угрозы в адрес Уткина

Россия
«Ты сделал все именно так, как было нужно»
 
Все материалы
Мир
Число жертв коронавируса в США превысило потери во Вьетнамской войне
Место происшествияВ деле о сбитом Boeing MH17 появился генерал ФСБ
В причастности к авиакатастрофе заподозрили офицера Погранслужбы России
Хиллари Клинтон поддержала Байдена на президентских выборах
«Мы словно участвуем в эксперименте»
Швеция выходит на первое место по смертности от коронавируса. Почему власти не ввели карантин?
Опубликованы данные о заразившихся коронавирусом на утро 29 апреля
Исчезнувший лидер
Смерть Ким Чен Ына: стоит ли верить слухам и что ждет Северную Корею?
Чехия оценила необходимость выдворения из страны российского посла
Все материалы
Бывший СССР
ДНР обвинила Зеленского в подписании «антиукраинского» закона о земле
Минские недоговоренности
Зеленский не может остановить войну в Донбассе. Даже пандемия коронавируса не привела к перемирию
Грузия заявила о дефиците доверия в отношениях с Украиной
Около 500 армян линчевали в больнице двух убийц
Пасхальная изоляция
Как в странах бывшего СССР православные отмечали Пасху вопреки коронавирусу
Премьер Украины назвал три сценария жизни при коронавирусе
Specialists adjust protection gear during a civil protection functional exercise in case of nuclear disaster in Svencionys, Lithuania October 2, 2019.Атомная гильотина
Россия строит в Белоруссии атомную станцию. Почему из-за нее готовы рассориться европейские страны?
Все материалы
Экономика
Данные желающих взять кредиты россиян выставили на продажу
Стала известна судьба взбунтовавшихся вахтовиков с базы «Газпрома»
России напророчили падение продаж автомобилей
Составлен портрет магазинного вора на самоизоляции
Все материалы
Силовые структуры
ФСБ показала миллионы вывозивших из России редчайший драгметалл контрабандистов
Арестанты избили вора в законе Тенгуляша за тайные перекусы во время голодовки
«Мигранты грабят тех, на кого работают»
На загородные дома военных чиновников напали гастарбайтеры. Потеряв работу, они идут на преступления
ФСБ задержала контрабандистов за вывоз из России самого редкого драгметалла
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Убивший семь человек российский киллер избежал пожизненного срока
Архивное фото«Воры в законе строго спросят с зачинщиков»
Зэки устроили бунт и сожгли одну из образцовых зон России. Теперь их накажут тюремщики и авторитеты
Все материалы
Наука и техника
Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео
Морские дьяволы Третьего рейха
Как немецкие моряки воевали за дело Гитлера и где погибли их корабли
Рассекречен последний смартфон Microsoft
Рогозин захотел еще больше денег на «Ангару» из-за SpaceX
«Другого будущего у нас просто нет»
 
Названа дата окончания пандемии коронавируса в России
По второму кругу
Как террористы стали единственной надеждой человечества: Final Fantasy VII Remake
Все материалы
Спорт
Бывшая жена Кержакова рассказала о пережитом домашнем насилии
Как выбрать лучшего букмекера — 10 советов для России
Лучшие букмекерские конторы онлайн в 2020 году: какая БК лучше, топ-10 советов как выбрать букмекера
Переболевший коронавирусом игрок «Ювентуса» снова оказался зараженным
Возобновление футбольного чемпионата в Германии 9 мая оказалось под угрозой
Стадион «Чжуанькоу», Ухань«Идеальное место, чтобы складывать трупы»
Как из-за пандемии коронавируса стадионы по всему миру превращают в морги, госпитали и склады
Кафельников описал порядки в России фразой «не все как у людей»
Все материалы
Культура
В Госдуме встали на защиту скандального сериала «Зулейха открывает глаза»
Очень страшные тела
Бутыль с ведьмой, намордник для женщин и другие жуткие артефакты закрытых на карантин музеев
Пратт и Шварценеггер станут родителями
Фантазии на каждый день
Нагиев на карантине, британский психопат и живой Маликов: премьеры недели в онлайн-кинотеатре Okko
На онлайн-платформе STAY покажут спектакль о жизни Стива Джобса
«Бедные смертные ощущали запах Сатаны»
Опаснее коронавируса: как самая страшная эпидемия тысячелетия убила миллионы людей по всей Европе
Лолита вспомнила о сделавшем ее бесплодной несчастном случае
Все материалы
Интернет и СМИ
Ургант высказался о травле Тодоренко и предложил действовать иначе
Студентка случайно раскрыла «ужасную тайну» Zoom
Соловьев пригрозил Уткину физической расправой
Ведущие несколько недель оскорбляют друг друга. Теперь унижения переросли в угрозы
Малышева ответила на комментарий о «конфликте» с Эрнстом
«Часть меня до сих пор в это не верит»
Журналист пытал, насиловал и убивал женщин. В погоне за славой он писал о своих же зверствах
Бузова разоткровенничалась о личной жизни перед Степаненко
Все материалы
Ценности
Популярный в 90-х бренд вернулся в моду благодаря Кейт Миддлтон
Курт Кобейн«Раньше многие скрывали это, потому что стеснялись»
Почему россияне снова донашивают вещи из СССР, а звезды выходят на публику в одежде за бесценок
Плюс-сайз-модель попозировала обнаженной на веб-камеру
Червонная королева
Почему жену Горбачева обожали французские дизайнеры и недолюбливали советские женщины
Застрявшие в изоляции модели массово поделились фото в купальниках из дома
Пародия на картину Рафаэля Санти «Сикстинская мадонна»«Это не обнаженка, а искусство!»
Как коронавирус заставил россиян сбрить брови, покрасить волосы и раздеться
Врач посоветовал правильную прическу во время пандемии коронавируса
Все материалы
Путешествия
«Наша вера сильнее наших страхов»
Как город с самым большим числом заразившихся коронавирусом в мире справляется с пандемией
Край земли
Горы, буддийские святыни и километры льда: что ждет туриста на зимнем Байкале
«Крузенштерн» в порту Ушуайя«Это конец света, братан!»
Как россиянин на паруснике добрался до самого южного города мира
Ухань, который победил
Город, ставший очагом заражения, открылся после карантина. Как людям удалось побороть коронавирус?
Все материалы
Из жизни
Лечивший зараженных врач не дождался собственной свадьбы и умер от коронавируса
Врач насмотрелась на смерти пациентов с коронавирусом и покончила с собой
«Полгода я выла от отчаяния»
Рассказ россиянки о непростом переезде и жизни в Великобритании
Воспитавшие 30 детей супруги умерли от коронавируса
Александр Тинн и Анна Гаэль, 1975 год«С его точки зрения, это и была свобода»
Эксцентричный аристократ жил со львами, гаремом любовниц и восковым Гитлером. Его убил коронавирус
Отец 11 детей устроился сиделкой для пожилых людей и умер от коронавируса
«Здесь то ли будущее, то ли чудесная параллельная реальность»
История россиянки, которая приехала в Барселону и осталась там из-за большой любви
Все материалы
У российских Datsun появилась «черная» версия
Девять Aston Martin с итальянским дизайном
История 60-летней дружбы Aston Martin и Zagato
Белорусы сделали водоплавающий вездеход для рыбалки и охоты
Длительный тест Lada XRay Cross: часть 2
Перевозим семью, ездим за покупками и считаем расходы
УАЗ показал автодом «Байкал» на базе «Буханки»
Редкие суперкары, которые продают в России прямо сейчас
Лига выдающихся джентльменов российского авторынка
Конкурента BMW X3 от Genesis представят осенью
Все материалы
Дом
Строителей московских церквей перевели на удаленку
Советский теремок
Здесь отдыхала интеллигенция СССР. Как эти дачи выглядят теперь?
Эд Ширан проиграл борьбу с соседом
Россиян предложили избавить от страховых платежей по ипотеке
Партнерский материал
Дом, милый дом
Мультиспейс и личный вход: каким станет жилье в ближайшем будущем
Россиянин незаконно торговал спиртом из окна своей квартиры
С широко закрытыми глазами
Как россияне скупают квартиры, не нарушая режима самоизоляции
Все материалы
Нацпроекты
Что нужно знать о коронавирусе
Как избежать заражения и с какими симптомами нужно вызывать врача
«Там окна выходят на морг»
Тысячи россиян на всю жизнь отправляют в изоляцию без всякого вируса. Спасти удается немногих
«Это время, когда нужно подготовиться к жизни после кризиса»
Как перестать паниковать из-за коронавируса и защитить людей вокруг: объясняет Андрей Курпатов
«На восемь градусов потеплело — сумасшедшая цифра»
Что происходит с климатом и почему минувшей зимой в Москве не было снега и морозов
Российским ученым начнут выдавать гранты по-новому из-за коронавируса
В семи российских регионах цифровизировали управление ЖКХ
Правительство заявило о постоянном контроле за рынком труда в России
Все материалы