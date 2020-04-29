Английский художник раскрасил черно-белые фото легенд советского футбола

Английский художник Джордж Чилверс раскрасил черно-белые снимки с игроками и тренерами сборной СССР по футболу. Фотографии опубликованы на странице национальной российской команды в Instagram.

C такой просьбой к Чилверсу обратились СММ-менеджеры Российского футбольного союза (РФС), и англичанин ответил согласием. Среди ставших цветными есть фото Льва Яшина, Никиты Симоняна, Константина Бескова, а также снимок сборной СССР на турнире в Германии в 1927 году.

Фото: @teamrussia 1 /4

Яшин — легендарный футболист московского «Динамо», вместе с бело-голубыми он пять раз становился чемпионом СССР. Со сборной страны голкипер выигрывал Евро-1960 и Олимпиаду 1956 года. Яшин — единственный вратарь в истории, становившийся обладателем «Золотого мяча».

Бесков в бытность игроком также выступал за «Динамо», затем тренировал бело-голубых, московский «Спартак», сборную СССР. В его активе — серебро первенства Европы-1964 и бронза ОИ-1980, а также два чемпионства с красно-белыми.

Симонян большую часть карьеры выступал за «Спартак», является лучшим бомбардиром в истории клуба, четырежды становился чемпионом СССР как футболист и трижды — как тренер. Будучи игроком, выиграл золото ОИ-1956. Сейчас Симонян, которому в октябре исполнилось 93 года, занимает должность первого вице-президента РФС.

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