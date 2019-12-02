Назван первый лауреат премии имени Льва Яшина

Вратарь сборной Бразилии и английского «Ливерпуля» Алиссон получил премию имени Льва Яшина и стал лучшим голкипером 2019 года по версии французского журнала France Football. Трансляция велась на сайте мероприятия.

Церемония награждения состоялась в понедельник, 2 декабря, в Париже. Аллисон стал победителем Лиги чемпионов с «Ливерпулем» и выиграл Кубок Америки с национальной командой.

Обладатель «Золотого мяча» будет объявлен позднее.

Яшин является единственным вратарем в истории, удостоенным «Золотого мяча». Советский футболист получил приз в 1963 году.

Голкипер известен по выступлениям за московское «Динамо» и сборную СССР. Вместе с клубом Яшин пять раз становился чемпионом страны. В составе национальной команды вратарь провел 74 матча, выиграл Олимпиаду-1956, чемпионат Европы-1960 и завоевал серебряные медали континентального первенства 1964 года. Яшин признан лучшим вратарем XX века по версии Международной федерации футбола.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!