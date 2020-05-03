Масштабы глобальной катастрофы показали на видео

Видео: NASA Goddard / YouTube

НАСА опубликовало ролик с демонстрацией масштабов климатической катастрофы. Видео создано с использованием данных со спутника ICESat-2, показавшего изменения покрытия льда за последние 16 лет.

ICESat-2 использует лазерный высотомер, посылающий на Землю импульс с частотой 10 килогерц. Так, в период с 2003 по 2019 годы потери льда на западной части Антарктиды привели к повышению уровня мора на 14 миллиметров, что немного меньше трети от общего уровня подъема воды, наблюдаемого в мировых океанах. При этом в восточной части наоборот наблюдался рост ледников.

Всего из-за глобального потепления в Гренландии ежегодно исчезает около 200 гигатонн льда, а в Антарктиде — 118 гигатонн.

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