Определен способ избежать смерти от коронавируса

Ученые Университета Южной Калифорнии определили, что временное подавление иммунной системы на ранних стадиях COVID-19 поможет избежать тяжелых симптомов и предотвратить смерть от цитокинового шторма. О потенциальном способе лечения сообщается в статье, опубликованной в журнале Journal of Medical Virology.

Исследователи с помощью математического моделирования показали, что взаимодействие между двумя защитными системами организма может привести к перегрузке иммунитета. Первым к борьбе против вируса подключается врожденный иммунитет. Через несколько дней после первых симптомов активируется адаптивный иммунитет, который задействует Т- и B-клетки. Во время заражения гриппом врожденный иммунный ответ уничтожает почти все вирусные частицы до того, как адаптивная система начнет действовать.

COVID-19 прогрессирует медленнее, чем грипп, в результате чего адаптивный иммунитет может помешать врожденному иммунитету быстро побороть инфекцию. В результате может развиться чрезмерная защитная реакция, называемая цитокиновым штормом. Взаимодействие двух иммунных систем также объясняет, почему пациенты могут испытывать видимое улучшение, после чего происходит обострение с более тяжелыми симптомами.

Ученые считают, что кратковременное применение определенных иммуносупрессоров может задержать адаптивный иммунитет и способствует более быстрому уничтожению вируса.

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